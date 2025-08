1 Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Zwei Autos stoßen an einer Kreuzung in Stuttgart-Bad Cannstatt am Montagabend zusammen. Eine Frau wird verletzt – nun werden Zeugen gesucht.











Link kopiert



Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Heilbronner Straße in Bad Cannstatt hat sich eine 43 Jahre alte Mercedes-Fahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen.