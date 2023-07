1 Zwei Fahrgäste zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu (Symbolbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

In der Nacht biegt ein Autofahrer in Bad Cannstatt verbotenerweise nach links ab. Dabei übersieht er eine Stadtbahn. Beim Zusammenstoß gibt es Verletzte zu beklagen.









In der Nacht zum Montag sind in Stuttgart-Bad Cannstatt ein Auto und eine Stadtbahn zusammengestoßen – zwei Menschen wurde dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Focus auf der Waiblinger Straße in Richtung Fellbach unterwegs, als er gegen 00.45 Uhr an der Daimlerstraße trotz Verbot nach links abbog.