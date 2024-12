Unfall in Bad Cannstatt

1 Das Auto ist bei dem Unfall hinten rechts beschädigt worden. Foto: Fotoagentur Stuttg/Andreas Rosar

Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn in Bad Cannstatt ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden.











Ein Leichtverletzter und rund 25.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls in Bad Cannstatt am Donnerstagvormittag. Wie die Polizei mitteilt, war ein 34-Jähriger mit seinem Auto auf der Schmidener Straße unterwegs und wollte offenbar verkehrswidrig nach links in die Marienburger Straße abbiegen.