Unfall in Bad Cannstatt: Auto kollidiert mit Roller – 54-Jährige schwer verletzt

1 In Bad Cannstatt ist es zu einem Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein Auto und ein Roller kollidieren am Freitag in Stuttgart-Bad Cannstatt. Die 54-jährige Rollerfahrerin wird bei dem Unfall schwer verletzt.











Eine 54-jährige Rollerfahrerin hat sich am Freitag bei einem Verkehrsunfall an der Deckerstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt schwere Verletzungen zugezogen. Ein 35-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr laut Mitteilung der Polizei gegen 13.05 Uhr in der Deckerstraße Richtung Augsburger Straße. Als er links auf einen Parkplatz einbog, stieß er mit der entgegenkommenden Frau zusammen, die auf einem Roller der Marke Kymco unterwegs war.