Unfall in Bad Cannstatt: Auto kollidieren bei Spurwechsel – eine Person leicht verletzt

1 In Bad Cannstatt kam es am Samstag zu einem Unfall (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Eine 33-Jährige wechselt mit ihrem Auto in Stuttgart-Bad Cannstatt die Spur. Dabei prallt sie mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Dessen Insassin wird leicht verletzt.











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Bei einem Unfall am Samstagmittag auf der Gnesener Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt ist eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 33-jährige Frau gegen 13.45 Uhr mit ihrem Mercedes in der Gnesener Straße Richtung Schmidener Straße auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Sie wechselte den Fahrstreifen nach rechts und stieß hierbei gegen einen dort parallel fahrenden VW einer 49-Jährigen.