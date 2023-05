79-Jähriger fährt Mädchen auf Zebrastreifen an

Unfall in Bad Cannstatt

1 In Bad Cannstatt hat eine Frau eine Jugendliche angefahren (Symbolbild). Foto: IMAGO/Hanno Bode

Ein 79-jähriger Autofahrer hat in Bad Cannstatt ein Mädchen auf einem Zebrastreifen übersehen. Beim Zusammenstoß zog sich die 14-Jährige leichte Verletzungen zu.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Stuttgart-Bad Cannstatt eine 14 Jahre altes Mädchen an einem Kreisverkehr angefahren und leicht verletzt.