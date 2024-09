Unfall in Bad Cannstatt

1 Bei dem Unfall wurden die 18-jährige Fahrerin und ihre 56-jährige Beifahrerin verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Eine 18-Jährige ist am Sonntagnachmittag mit ihrem VW Golf in Bad Cannstatt unterwegs, als sie die Kontrolle verliert und gegen eine Betonschutzwand kracht. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin werden verletzt. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen.











Link kopiert



Eine 18 Jahre alte VW Golf-Fahrerin ist am Sonntagnachmittag mit ihrem Fahrzeug in der Löwentorstraße in Bad Cannstatt gegen eine Betonschutzwand gekracht. Die junge Frau und ihre 56 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.