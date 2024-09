Unfall in Backnang: Unachtsam ausgeparkt: Auto kippt auf die Seite

1 Insgesamt drei Fahrzeuge sind bei einem Unfall in Backnang beteiligt gewesen. Foto: dpa/Robert Michael

Eine Frau übersieht bei der Ausfahrt von einem Parkplatz in Backnang eine andere Autofahrerin. Die versucht auszuweichen – und verliert die Kontrolle über ihren Wagen.











Die unachtsame Ausfahrt einer 62-jährigen Audi-Fahrerin von einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts am Dienstagabend in Backnang hat für eine andere Verkehrsteilnehmerin erhebliche Folgen gehabt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Audi-Fahrerin den Fiat einer 34-Jährigen übersehen, die mit ihrem Fahrzeug in jenem Moment die Straße querte.