Unfall in Backnang: Seniorin prallt mit Auto gegen Hauswand

Eine ältere Autofahrerin hat in Backnang am Donnerstag die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Eine 93-jährige Autofahrerin verwechselt beim Einparkversuch mit ihrem Auto das Brems- mit dem Gaspedal. Das hat Folgen: Der Wagen kommt letztlich an einer Hauswand zum Stehen.











Dass sie am Donnerstagnachmittag in ihrem Fahrzeug das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hat, kommt eine Seniorin teuer zu stehen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 93-Jährige in der Blumenstraße eigentlich nach links in eine Parklücke einbiegen wollen. Doch stattdessen fuhr ihr Wagen über den Randstein auf den Gehweg, beschädigte dabei einen geparkten Chrysler und prallte letztlich gegen eine Hauswand.