1 Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch beim Fahrer. Foto: StZ

Ein 57-Jähriger hat in Backnang mit seinem Auto eine Straßenlaterne zum Einsturz gebracht. Das hat nun Folgen.











In der Gartenstraße in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist es seit Mittwoch am Abend und nachts etwas dunkler als sonst: Dort hat ein 57 Jahre alter Autofahrer kurz vor 23 Uhr einen Unfall verursacht, bei dem sein Fahrzeug gegen einen am Straßenrand geparkten Ford Transit prallte. Der Aufprall war so heftig, dass der Transporter auf eine Straßenlaterne geschoben wurde, deren Mast brach.