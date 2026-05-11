Unfall in Backnang: Laster kippt auf Mülldeponie um – Fahrer schwer verletzt

1 Auf dem Gelände des Entsorgungszentrums in Backnang-Steinbach hat sich ein Unfall ereignet. Foto: blaulichtzentrale.de/ Kevin Lermer

Am Montagnachmittag rückten Rettungsdienste und Feuerwehr zu einem Unfall in Backnang-Steinbach aus. Dort war ein Lastwagen umgekippt – offenbar verursacht durch eine Windböe.











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Bei einem Unfall im Entsorgungszentrum in Backnang-Steinbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Montagnachmittag ein Mann verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigt, kippte dort gegen 15.15 Uhr ein Lastwagen auf die Seite. „Der Unfall ereignete sich beim Abladen, laut unseren Informationen kippte er wohl aufgrund einer Windböe um“, so der Sprecher. Möglicherweise hätten aber auch weitere Faktoren zum Kippen des schweren Fahrzeugs beigetragen. Der Fahrer habe dabei schwere Verletzungen erlitten.