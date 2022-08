1 Ein einjähriges Kind wurde in eine Klinik gebracht. Foto: StZ/Phillip Weingand

Eine 81 Jahre alte Autofahrerin übersieht an einem Zebrastreifen eine Frau mit Kinderwagen. Ein einjähriges Kind wird leicht verletzt und kommt in eine Klinik.















Am Dienstag hat in Backnang ein Auto einen Kinderwagen touchiert, in dem ein einjähriges Kind saß. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 11.45 Uhr eine 81 Jahre alte Autofahrerin in der Blumenstraße in Richtung Weissacher Straße unterwegs gewesen. An einem Zebrastreifen übersah sie eine Frau mit einem Kinderwagen, die dort die Straße überqueren wollte. Der Ford der 81-Jährigen rollte laut der Polizei nur noch langsam, als er den Kinderwagen erfasste. Der Einjährige trug dennoch leichte Verletzungen davon, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.