1 Die Polizei musste in Steinbach anrücken. Ein Betrunkener war in einen Biergarten gerast. Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein alkoholisierter Autofahrer sorgt am Sonntagabend in Backnang-Steinbach für einen Schreckmoment: Beim Einparken rast er in einen Biergarten. Ein Gast wird verletzt.











Link kopiert



Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagabend in Backnang-Steinbach einen ungewöhnlichen Unfall verursacht. Der Mann fuhr gegen 17.50 Uhr mit seinem Auto in den Außenbereich eines Biergartens in der Neuen Straße.