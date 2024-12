Unfall in Backnang

1 Kurz vor Mitternacht passierte der Unfall in Backnang. (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Eine 30-jährige VW Golf-Fahrerin hat am Mittwoch kurz vor Mitternacht in Backnang betrunken einen Unfall verursacht. Dabei entstand ein Schaden von rund 12 000 Euro. Die Frau war laut Polizei in der Straße Wanne unterwegs, kam aufgrund von Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab und stieß dann mit einem geparkten Seat zusammen.