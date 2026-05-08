Unfall in Auenwald: Auto überschlägt sich nach Fahrt über Verkehrsinsel – War Alkohol im Spiel?

1 Weil sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung ergaben, ordnete die Polizei für den Fahrer eine Blutentnahme im Krankenhaus an (Symbolfoto). Foto: SDMG

Schwerer Unfall bei Auenwald: Ein Toyota überschlug sich am Donnerstagabend zwischen Oberbrüden und Mittelbrüden mehrfach und blieb zerstört im Grünstreifen liegen.











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Ein spektakulärer Unfall hat am Donnerstagabend zwischen den Auenwälder Teilorten Oberbrüden und Mittelbrüden (Rems-Murr-Kreis) einen Großeinsatz ausgelöst: Ein 62 Jahre alter Autofahrer verlor auf der K 1826 die Kontrolle über seinen Toyota, der sich daraufhin überschlug. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht – dort musste er auch eine Blutprobe abgeben.