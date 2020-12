1 Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Am Montagnachmittag kommt ein 27-Jähriger mit seinem Wagen in Asperg in den Gegenverkehr. Bei dem Unfall werden mehrere Personen verletzt. Die Straße wird vorübergehend gesperrt.

Asperg - Bei einem Unfall in Asperg im Kreis Ludwigsburg sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Ein 27-jähriger Fahrer war im Waldäckerweg in Richtung Ludwigsburger Straße unterwegs und fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Wagen in einer Rechtskurve gegen den Bordstein, wie die Polizei mitteilte.

Beim Gegenlenken kollidierte er mit einem entgegenkommenden Wagen eines 30-Jährigen. Der 27-Jährige sowie seine beiden 28- und 29-jährigen Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt, der 30-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens sogar schwer. Alle kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 35.000 Euro. Der Bereich zwischen der Mörikestraße und der Ludwigsburger Straße war während der Unfallaufnahme bis 18 Uhr gesperrt.