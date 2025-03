Unfall in Asperg: Radfahrer kippt gegen Land Rover – und radelt davon

1 Die Polizei sucht nach den Helfern und weiteren Zeugen. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Ein Radfahrer ist in Asperg (Kreis Ludwigsburg) gegen ein Auto, das an einer Ampel hielt, gestoßen und anschließend gestürzt. Passanten halfen dem Unbekannten auf, der anschließend einfach wegfuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern.











Link kopiert



Ein Radfahrer ist am Montag in Asperg gegen ein Auto gestoßen und gestürzt – um den Schaden am Wagen kümmerte sich der Unbekannte jedoch nicht. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 69-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit seinem Land Rover an der Kreuzung Eglosheimer Straße und Osterholzstraße an der dortigen Ampel anhalten müssen. Der Radfahrer kam ihm dort entgegen, wechselte die Fahrbahnseite und wollte wohl auf dem Gehweg weiterfahren. Hierbei verlor der Senior jedoch die Kontrolle über sein Rad, kippte gegen die Beifahrerseite des Land Rover und stürzte.