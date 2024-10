Unfall in Althütte: Wegen Waschbär gegen Mauer gefahren

Unfall in Althütte

1 Ein Waschbär hat einen Unfall verursacht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Einem Autofahrer begegnet am frühen Montagmorgen ein Waschbär auf der Stuttgarter Straße in Althütte. Bei seinem Ausweichmanöver fährt der Mann mit seinem Opel gegen eine Mauer. Der Waschbär bleibt unverletzt, wird dann aber erschossen.











Ein 22-jähriger Autofahrer hat laut der Polizei am Montag einen Unfall wegen eines Waschbären verursacht. Der Mann war gegen 6.30 Uhr in einem Opel auf der Stuttgarter Straße in Althütte unterwegs gewesen, als er dem Waschbären ausweichen musste, mit seinem Fahrzeug rechts von der Straße abkam und gegen eine Mauer stieß. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.