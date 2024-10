Unfall in Alfdorf: Radlerin verletzt sich bei Sturz schwer

1 Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. Foto: dpa/Stefan Sauer

Eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin stürzt am Donnerstagnachmittag auf dem Verbindungsweg zwischen Haghof und Haselhof in Alfdorf so schwer, dass sie mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden muss.











Mit schweren Verletzungen ist am Donnerstagnachmittag eine Radfahrerin nach einem Sturz in eine Klinik geflogen worden. Die 67-Jährige fuhr laut Polizei gegen 13.45 Uhr mit ihrem Pedelec in Alfdorf auf dem Verbindungsweg zwischen Haghof und Haselhof, als sie auf der schlüpfrig nassen Fahrbahn ohne Fremdeinwirkung stürzte. Sie wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt und schließlich mit einem Hubschrauber abtransportiert.