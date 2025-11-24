Unfall in Aidlingen: Unbekannter verletzt Kind

1 Die Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht in Aidlingen. Foto: Eibner-Pressefoto

Beim Abbiegen hat ein Unbekannter in Aidlingen ein Kind umgefahren, das gerade über die Straße gehen wollte.











Leichte Verletzungen trug ein zehn Jahre alter Junge davon, der am Montag um 6.50 Uhr in Aidlingen in eine Unfallflucht verwickelt wurde. Das Kind wollte die Kreisstraße nach Dätzingen im Bereich der Einmündung der Böblinger Straße überqueren. Der Fahrer eines Müllfahrzeugs, der die Böblinger Straße aus Richtung Dagersheim kommend befuhr und nach rechts in Richtung Lehenweiler abbiegen wollte, hielt an, um den Jungen die Straße zunächst queren lassen. Als er die andere Straßenseite fast erreicht hatte, fuhr ein Auto die Böblinger Straße aus Richtung der Hauptstraße kommend heran und bog nach links auf die Kreisstraße nach Dätzingen ab und streifte das Kind.