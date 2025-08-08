Unfall in Aichwald: 83-jährige Fußgängerin bei Ausweichmanöver gestürzt – Polizei sucht Zeugen

Eine 83-jährige Frau ist in Aichwald verletzt worden, als sie einem Auto ausweichen musste. Der Fahrer beging mutmaßlich Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 83-jährige Fußgängerin ist in Aichwald-Schanbach (Landkreis Esslingen) bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, nachdem sie einem Auto ausweichen musste. Die Frau war laut Polizei am Donnerstag gegen 17.10 Uhr auf dem Gehweg der Mörikestraße in Richtung Gartenstraße unterwegs, als ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen von der Aichschießer Straße in die Mörikestraße einbog und von hinten an ihr vorbeifuhr.

Die Seniorin erschrak, wich nach rechts aus und stürzte in eine angrenzende Grünfläche. Laut Angaben der Polizei fuhr der unbekannte Autofahrer weiter, ohne anzuhalten. Über den Verbleib des Fahrzeugs gibt es bislang keine Hinweise.

Die Frau wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.