Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 1427 in Aichelberg (Kreis Göppingen) sind ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer und eine 28-jährige VW-Fahrerin schwer verletzt worden. Der BMW-Fahrer hatte wohl den VW im Gegenverkehr übersehen und war in diesen geprallt.

Wie die Polizei berichtet, war der 22-Jährige kurz vor 9 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung A8 unterwegs und bog von dort nach rechts auf den Zubringer ab. Dabei übersah er offenbar die 28-Jährige, die ihm in ihrem VW entgegenkam und Vorrang hatte, sodass es zur Kollision kam.

Sowohl der 22-Jährige als auch die 28-Jährige erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die total beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ausfahrt der Anschlussstelle Aichelberg in Fahrtrichtung Stuttgart und die Kreisstraße 1427 mussten für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei sorgte für eine Ausleitung. Die Feuerwehren Aichelberg und Zell waren mit drei Einsatzfahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten an der Unfallstelle.