Unfall in Affalterbacher Ortsmitte: Reifenplatzer führt zu Frontalzusammenstoß

1 Zwei Fahrzeuge sind am Mittwoch in Affalterbach frontal zusammengestoßen Foto: Feuerwehr Affalterbach

Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 30 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls in der Affalterbacher Ortsmitte. Die Feuerwehr Affalterbach hatte alle Hände voll zu tun.











Wie die Freiwillige Feuerwehr Affalterbach mitteilt, stießen am Mittwochvormittag (30. April) gegen 11.30 Uhr zwei Fahrzeuge in der Winnender Straße in der Ortsmitte frontal zusammen. Laut Polizei war am Mercedes eines 41-Jährigen ein Reifen geplatzt, weshalb er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 36-jährige Fahrerin des betroffenen Skoda nur leicht. Die Feuerwehr übernahm zusammen mit der Vor-Ort-Helfergruppe des DRK Affalterbach die medizinische Erstversorgung, bis der Rettungsdienst und ein Notarzt eintrafen und die weitere Versorgung der Verletzten übernahmen und sie in umliegende Krankenhäuser transportierten.