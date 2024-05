Unfall in Affalterbach am Pfingstsonntag

1 Es sind neue Umstände zum Unfallhergang in Affalterbach bekannt (Symbolbild). Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Am Morgen des Pfingstsonntags hat sich in Affalterbach ein Unfall ereignet. Nun sind neue Informationen zum Unfallhergang bekannt. Die Ursache sei aber noch immer unbekannt.











Die Ursache für den Unfall, der sich am Morgen des Pfingstsonntags beim Rathaus in Affalterbach ereignet hat, ist noch immer unklar. Die Polizei konnte aber herausfinden, dass es sich bei der Fahrerin um eine 19-Jährige handelt. Sie sei mit ihrem Ford nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Begrenzungspfosten geprallt. Daraufhin wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kippte auf die Seite. Sie verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.