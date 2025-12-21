Unfall in Ägypten: Italienerin stirbt bei Unfall von Kreuzfahrschiff bei Luxor

1 Luxor mit seinen Tempeln und den jahrhundertealten Gräbern im Tal der Könige lockt Touristen aus aller Welt an (Archivbild) Foto: Amr Nabil/AP/dpa

Eine Kreuzfahrt auf dem Nil endet mit einer Tragödie: Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Schiff stirbt eine Italienerin. Was bisher bekannt ist.











Rom/Luxor - Eine italienische Staatsbürgerin ist bei der Kollision zweier Kreuzfahrtschiffe auf dem Nil in der Nähe von Luxor ums Leben gekommen. Die Beamten des italienischen Konsulats stünden in Kontakt mit dem Ehepartner der Frau und den Reiseveranstaltern, die sich um die anderen Italiener auf dem Schiff gekümmert hätten, teilte das italienische Außenministerium laut der Agentur Ansa mit.