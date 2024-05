1 Die Vierjährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

In der Stuttgarter Straße in Aalen ist am Samstag ein Kind an einer Fußgängerampel von einer 21-Jährigen angefahren und schwer verletzt worden.











