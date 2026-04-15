Unfall im Zollernalbkreis: Junge wird von Auto erfasst und leicht verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein Klinik. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier - stock.adobe.

Ein Kind steigt in Hechingen aus dem Schulbus. Es will über die Straße laufen - doch dann kommt es zum Zusammenstoß.











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Ein Kind ist nach dem Aussteigen aus einem Schulbus in Hechingen (Zollernalbkreis) mit einem Auto zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Der 13-jährige Junge sei zu Boden gestürzt und ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Ihren Ermittlungen zufolge hatte der Schulbus am Dienstag an einer Haltestelle Kinder aussteigen lassen und dabei das Warnblinklicht eingeschaltet.