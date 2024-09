1 Ein Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber aus dem Weissacher Tal in eine Klinik geflogen werden. Foto: dpa/Bodo Schackow

Ein 54-Jähriger stürzt mit seinem Motorrad im Weissacher Tal in einen Graben und zieht sich schwere Verletzungen zu. Er muss mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.











Link kopiert



Ein 54-Jähriger ist am Mittwochabend im Weissacher Tal mit seinem Motorrad gestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war in der Talstraße zwischen Oberweissach und Cottenweiler aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren.