Der Verkehrsknoten auf Höhe Hauptbahnhof und Wagenburgtunnel gilt wegen umfangreichen Baumaßnahmen als Unfallschwerpunkt. Am Donnerstag hat es erneut gekracht.

Offenbar überfordern die Ampeln auf der S-21-Baustellenkreuzung Gebhard-Müller-Platz in der Innenstadt noch immer manche Autofahrer. Das hat den mehrspurigen Verkehrsknoten zwischen Wagenburgtunnel und Hauptbahnhof im vergangenen Jahr zum Unfallbrennpunkt Nummer eins gemacht.

Der jüngste Unfall an dieser Stelle hat sich am Donnerstag gegen 16.50 Uhr abgespielt – dabei gab es nach Angaben der Polizei zwei Leichtverletzte und etwa 20 000 Euro Schaden. Beteiligt waren eine 62-jährige VW-Fahrerin, die auf der Willy-Brandt-Straße vom Neckartor Richtung Charlottenplatz unterwegs war, und eine 37-jährige Kia-Fahrerin, die zeitgleich von der Schillerstraße nach links Richtung Neckartor abbiegen wollte. Aus Sicht der VW-Fahrerin kam der Kia also von rechts, als es krachte. Bei der Kollision erlitten die 62-Jährige und ihre 88-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen.

Wer das Rotlicht nicht beachtet hatte, ist noch nicht eindeutig geklärt. Deshalb sucht die Verkehrspolizei noch Zeugen des Unfallhergangs. Hinweise werden unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 41 00 erbeten.