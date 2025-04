Livemusik in Esslingen Kult-Kneipennacht bringt Bands in die Innenstadtlokale

Livemusik gibt es am Samstagabend in der Esslinger Innenstadt in Hülle und Fülle. Die Kult-Kneipennacht bringt Bands in 13 Lokale. Los geht es um 21 Uhr. Tickets gibt es auch im Vorverkauf an mehreren Stellen im Kreis Esslingen.