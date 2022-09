1 Der Wohnanhänger stand auf der einen, der gedrehte Lastwagen auf der anderen Spur. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Auf dem Weg zum Wasen in Bad Cannstatt ist am Mittwoch ein Wohnwagen eines Schaustellers verunglückt. Die Polizei vermutet, dass die Bremsen des Anhängers nicht funktionierten. Der Wohnwagen war an eine Lastwagen-Zugmaschine angehängt. Der 23 Jahre alte Fahrer war damit gegen 19 Uhr auf dem Weg nach Bad Cannstatt. Im Rosensteintunnel, wo die Strecke in Richtung Esslingen leicht abschüssig ist, schob der Wohnwagen aufgrund der fehlenden Bremsleistung die Zugmaschine nach vorne, teilt die Polizei mit. Der Lastwagen drehte sich dadurch und stand quer über beide Fahrspuren. Den Schaden an der Bremsanlage stellten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei bei der Unfallaufnahme fest. Der Anhänger musste abgeschleppt werden. Am Tunnel entstand kein Schaden. Wegen des Unfalls und der damit notwendigen Sperrung des Tunnels sei es bis gegen 23 Uhr zu Behinderungen des Verkehrs in Richtung Esslingen gekommen.