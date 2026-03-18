Unfall im Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

1 Es war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, dieser hob jedoch ohne Patient wieder ab. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein Radfahrer kollidierte mit einem Auto. Der Unfall sorgt für Sperrungen im Feierabendverkehr. Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz.











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Bei einem Zusammenprall mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Der 49-Jährige wollte trotz eingeschränkter Sicht und ohne anzuhalten die Fahrbahn queren, auf der es in eine Richtung einen Stau gab, wie die Polizei mitteilte. Ein 85-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug habe den Fahrradfahrer frontal erfasst.