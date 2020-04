7 Ein Hubschrauber brachte die Schwerverletzte in die Klinik. Foto: SDMG/Boehmler

In Kernen im Remstal kommt eine 33 Jahre alte Radlerin von einem Fuß- und Radweg ab und gerät auf eine Straße. Dort kann ein Autofahrer trotz Vollbremsung einen Unfall nicht mehr verhindern.

Kernen - Am Dienstagabend hat sich in Kernen (Rems-Murr-Kreis) ein schwerer Unfall ereignet. Eine 33 Jahre alte Frau war gegen 19.15 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg an der Kreisstraße von Stetten in Richtung Rommelshausen gefahren. Aus unbekannter Ursache geriet sie erst auf den Grünstreifen und dann auf die Straße. Dort konnte ein 20 Jahre alter Fiat-Panda-Fahrer seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Trotz einer Vollbremsung erfasste das Auto die Radlerin. Die 33-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße wurde bis kurz nach 20 Uhr komplett gesperrt. An dem Auto entstand ein Totalschaden, den die Polizei auf rund 8000 Euro schätzt.