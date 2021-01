1 In einer Linkskurve kam der Bus von der Straße ab. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Am Dienstagmorgen ist im Rems-Murr-Kreis ein Linienbus in den Graben gerutscht. Auch ein Mercedes-Fahrer verlor in der Linkskurve die Kontrolle und prallte in den Bus.

Kaiserbach - Ein Linienbus ist am frühen Dienstagmorgen bei Kaiserbach (Rems-Murr-Kreis) von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Anschließend rutschte ein Auto in den Bus. Nach Polizeiangaben war der 49-jährige Busfahrer gegen 6 Uhr auf der L1120 in Richtung Ebnisee unterwegs, als er in einer Linkskurve gegen den Bordstein geriet. In der Folge drehte sich das Fahrzeug auf der glatten Straße und landete schließlich im Straßengraben.

Ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer musste kurze Zeit später aufgrund des Unfalls abbremsen – mit Folgen. Auch er verlor die Kontrolle über sein Auto und rutschte in den Bus. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand – es befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten (Stand 7.15 Uhr). Die Fahrbahn ist blockiert.