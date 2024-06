1 Laut Polizeiangaben wurde eines der Kinder schwer, das andere leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Im Remstal hat eine Autofahrerin zwei Kinder mit ihrem Auto erfasst, da sie über eine rote Ampel gefahren war und die Kinder sich auf der Straße befanden.











Eine Autofahrerin hat zwei Kinder in Kernen im Remstal (Rems-Murr-Kreis) mit ihrem Wagen erfasst - eines der beiden erlitt dadurch schwere Verletzungen. Die 37-Jährige sei am Freitag an einem Übergang über die rote Ampel gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit.