Einzelhandel in Fellbach In ihrem zweiten Kiosk gibt es sogar einen Boxautomaten

Nach dem Kiosk am Cannstatter Platz hat Tatjana Krösel einen zweiten Kioskbetrieb in Fellbach übernommen. Was die 31-Jährige dort vorhat und im Alltag erlebt, darüber hat sogar die Landesschau berichtet.