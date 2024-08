1 Bei dem Unfall entstand ein hoher Sachschaden. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Unfall mit einem Schaden in Höhe von 15.000 Euro ist die Bilanz eines Unfall, der sich am Sonntag in Kirchberg an der Murr im Rems-Murr-Kreis ereignet hat.











Weil ein 67-Jähriger am Sonntag in Kirchberg an der Murr (Rems-Murr-Kreis) die Vorfahrt missachtet hat, ist es zu einem Unfall mit hohem Schaden gekommen.