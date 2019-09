1 Der Unfall ereignete sich in Unterschneidheim im Ostalbkreis. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer kracht am Samstag in Unterschneidheim im Ostalbkreis in einen Traktor. Zwei Tage später erliegt der Biker in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

Unterschneidheim - Zwei Tage nach einem schweren Unfall mit einem Traktor in Unterschneidheim (Ostalbkreis) ist ein 33 Jahre alter Motorradfahrer in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei berichtet, war ein 71-Jähriger am vergangenen Samstag mit seinem Traktor auf der Landesstraße 2223 von Unterschneidheim in Richtung Zöbingen unterwegs. Kurz nach Unterschneidheim wollte der Traktorfahrer nach links in einen befestigten Feldweg abbiegen.

Dabei setzte der 33-jährige Motorradfahrer zum Überholen an, prallte gegen den Traktor und wurde dadurch schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Montagabend verstarb.