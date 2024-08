Unfall im Ostalbkreis: Jäger schießt und trifft seinen Jagdkollegen

Zwei Männer gehen in Heubach auf Schwarzwildjagd, einer von beiden schießt auf ein Tier. Doch die Kugel trifft seinen Kollegen im Bereich des Kopfes.

Im Bereich Uzenberg (Ostalbkreis) ist es am Dienstagmorgen zu einem Jagdunfall gekommen. Laut Polizeibericht befanden sich ein 41-jähriger und ein 56-jähriger Jäger gemeinsam auf Schwarzwildjagd. Als die beiden ein Tier im Maisfeld entdeckt und eingekesselt hatten, gab der 41-Jährige einen Schuss ab. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei traf der Schuss jedoch nicht das Tier, sondern seinen Jagdkollegen im Bereich des Kopfes.

Der 56-jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Trotz der schweren Verletzung befand sich der Mann nicht in Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Polizei Aalen dauern an.