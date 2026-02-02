Unfall im Ortenaukreis: 18-jähriger Sprayer fällt beim Abseilen von Brücke und wird schwer verletzt

1 Der 18-Jährige wählte nach dem Sturz noch selbstständig den Notruf. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Mitten in der Nacht stürzt ein 18-Jähriger beim Abseilen von einer Brücke. Den Notruf kann er aber noch selbst wählen. Etwas später fängt die Polizei an, gegen ihn zu ermitteln.











Ein 18 Jahre alter mutmaßlicher Graffitisprayer ist in Achern (Ortenaukreis) aus etwa fünf Metern Höhe gestürzt. Er habe sich mit einer Kletterausrüstung von einer Brücke abgeseilt und sei dann aus zunächst unbekannten Gründen zu Boden gestürzt, teilte die Polizei mit. Gegen den Mann werde wegen des Sprühens jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.