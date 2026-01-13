Unfall im Nordschwarzwald: Bergung des Schneepflugs verzögert sich

1 Zwei Menschen waren beim Unfall mit einem Schneepflug verletzt worden (Archivbild). Foto: Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Beim Sturz eines Winterdienst-Fahrzeugs im Nordschwarzwald waren am Wochenende zwei Personen verletzt worden. Das Winterwetter hat eine Bergung bislang verhindert.











Der im Nordschwarzwald umgestürzte Schneepflug liegt weiterhin an der Unfallstelle und wird voraussichtlich erst in den kommenden Tagen geborgen. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist bislang kein Abschlepptermin bekannt. Das Winterwetter hatte eine Bergung bislang verhindert. Da zudem keine Betriebsstoffe ausliefen, habe die Bergung keine Dringlichkeit.