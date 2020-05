1 Prinz Otto von Hessen wurde 55 Jahre alt. Foto: imago images/Lindenthaler/imago stock&people

Im Landkreis Ravensburg verunglückt ein 55-jähriger Mann mit seinem Motorrad so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstirbt. Nach Medienberichten soll es sich um Prinz Otto von Hessen handeln.

Wangen - Ein 55-jähriger Mann hat sich am Sonntag bei einem Motorradunfall auf der A96 bei Wangen (Landkreis Ravensburg) so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Bei dem Opfer soll es sich nach Informationen der „Bild“ um Prinz Otto von Hessen handeln. Nach Angaben der Polizei war der Unternehmer gegen 8.15 Uhr auf seiner Ducati in Richtung Lindau unterwegs, als er bei Wangen aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verlor, ins Schlingern geriet und schließlich in die Leitplanke prallte.

Nach „Bild“-Informationen soll Prinz Otto von Hessen, der mehrere Filialen der amerikanischen Burgerkette „McDonald’s“ in Ingolstadt besaß, wohl zu schnell unterwegs gewesen sein. Die Polizei musste in der Folge des schweren Unfalls die Autobahn kurzzeitig voll sperren. Auf der Facebook-Seite von „McDonald’s“ in Ingolstadt hieß es am Sonntag: „Aus aktuellem Anlass werden wir unsere Terrassen vorerst nicht öffnen! Alles bleibt wie gehabt, to go im Restaurant oder über McDrive...wir bitten um euer Verständnis“. Unter dem Post heißt es am Montagmorgen weiter: „Vielen Dank für eure Worte, wir sind alle fassungslos und geschockt...Das Geschehene ist geschehen, und wir würden alles dafür geben, die Zeit zurück drehen zu können. Wir haben den besten Chef auf der Welt verloren, einen tollen Menschen, der für uns alle immer ein offenes Ohr hatte. Die Lücke, die er hinterlässt, ist riesig“.

Erst vor zwei Jahren ereignete sich im Landkreis Ravensburg ein tödlicher Verkehrsunfall, bei dem eine Person aus dem Adel ums Leben kam. Friedrich Herzog von Württemberg prallte bei einem Überholmanöver kurz nach Ebenweiler frontal in ein entgegenkommendes Auto. Für den 56-Jährigen, der eine Frau und drei erwachsene Kinder hinterließ, kam jede Hilfe zu spät – er starb noch an der Unfallstelle.