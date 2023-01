Probefahrt in BMW endet mit Überschlag und Totalschaden

1 Der BMW erlitt einen Totalschaden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/NurPhoto/Manuel Romano

Am Donnerstag macht ein 41-Jähriger eine Probefahrt in einem BMW. Bei Kanzach kommt der Fahrer mit dem Wagen von der Straße ab und das Auto überschlägt sich.















Es sollte eine ausgelassene Probefahrt werden – und endete in einem Fiasko. Am Donnerstag testete ein 41-Jähriger im Landkreis Biberach einen BMW. Gegen 17.15 Uhr war er mit seinem 32-jährigen Beifahrer von Bad Buchau in Richtung Kanzach unterwegs, als das Unglück seinen Lauf nahm. Das berichtet die Polizei.

Der Mann kam in einer Rechtskurve mit dem Auto von der Fahrbahn ab. Der BMW fuhr eine Böschung hinunter, überschlug sich und blieb etwa 200 Meter weiter auf einer Wiese stehen. Beide Insassen konnten das Wrack selbstständig verlassen und trugen nur leichte Verletzungen davon. Sicherheitshalber brachten die Rettungskräfte sie dennoch in eine Klinik.

Um den Wagen stand es derweil schlechter. Die Polizei schätzt den Schaden auf 52.000 Euro, wirtschaftlicher Totalschaden. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war.