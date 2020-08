4 Der Citroen erlitt einen Totalschaden. Foto: SDMG// Kullen

Ein 84-Jähriger ist bei Gomadingen im Lautertal unterwegs und kommt von der Straße ab. Der Mann und seine Beifahrerin werden mit einem Rettungswagen und Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Gomadingen - Am Dienstagmorgen sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Gomadingen (Kreis Reutlingen) im Lautertal auf der Schwäbischen Alb schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 84 Jahre alter Mann gegen 7.35 Uhr mit einer 79-jährigen Beifahrerin auf der L249 in Richtung Gächingen. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über den Citroen und kam rechts von der Straße ab. Nach etwa 100 Metern fuhr das Auto wieder von der Böschung auf die Fahrbahn, kippte auf die Seite und blieb auf dem Dach liegen.

Mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik

Der 84-jährige Fahrer und seine Begleitungen wurden schwer verletzt – der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, die 79-Jährige wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Citroen erlitt einen Totalschaden und wurde abtransportiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 6.000 Euro. Die Landesstraße war bis etwa 9.45 Uhr voll gesperrt, was laut den Beamten zu „leichten Verkehrsbeeinträchtigungen“ führte.