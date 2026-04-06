Unfall im Kreis Reutlingen: Drei Verletzte nach Zusammenstoß auf Bundesstraße

1 Eine schwer verletzte Seniorin wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Eine 86-Jährige übersieht beim Abbiegen ein Auto – drei Verletzte und rund 40.000 Euro Schaden sind die Folge. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.











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Eine 86 Jahre alte Autofahrerin hat beim Abbiegen einen anderen Wagen übersehen und dadurch einen schweren Unfall mit drei Verletzten verursacht. Die Frau wollte auf eine Bundesstraße bei Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) einbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Informationen ein anderes Auto, wie ein Polizeisprecher sagte. Beim folgenden Zusammenstoß wurden drei Menschen verletzt.