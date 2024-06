Zwei Fußgänger in Asperg angefahren

4 Bei einem Unfall in Asperg ist ein 75-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Ein Autofahrer hat am Samstagabend zwei Fußgänger angefahren, die eine Straße in Asperg überqueren wollten. Drei Menschen sind verletzt worden.











Ein 57-jähriger Autofahrer hat im Kreis Ludwigsburg zwei Fußgänger angefahren, die eine Straße überqueren wollten. Ein 75-jähriger Fußgänger sei dabei am späten Samstagabend in Asperg schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.