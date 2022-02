1 Der Passat hat sich weit unter den Anhänger geschoben. Die Windschutzscheibe ist geborsten. Foto: KS-Images/ Karsten Schmalz

Schwieberdingen - Ein Passat mit nordhessischem Kennzeichen ist am Samstagabend auf der Bundesstraße 10 gegen einen Traktor samt beladenem Anhänger geprallt. Der Unfall ereignete sich gegen 18.06 Uhr beim Hardt- und Schönbühlhof. Der 36-jährige VW-Fahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus, die 47-jährige Traktor-Fahrerin blieb unverletzt. Sie war mit Mäharbeiten entlang der Bundesstraße in Richtung Vaihingen an der Enz beschäftigt. Nach Angaben der Polizei war das Gespann mit eingeschalteter Warnblinkanlage sowie gelber Rundumleuchte gekennzeichnet. Auch vor der Arbeitsstelle sei durch Beschilderung und Geschwindigkeitsbeschränkung gewarnt worden. Warum der 36-Jährige das Gespann dennoch übersah, ist unklar. Der anthrazitfarbene VW verlor 30 000 Euro an Wert, der Traktor 5000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die B 10 war bis 22 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.