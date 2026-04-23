Unfall im Kreis Ludwigsburg: Motorradfahrer kollidiert mit Suzuki – leicht verletzt

1 Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall leicht verletzt worden (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein Motorradfahrer will bei Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) mehrere Autos überholen. Dabei kollidiert er mit einem abbiegenden Suzuki und wird leicht verletzt.











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Mit Ein 58-Jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch bei Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann die Landesstraße 1113 von Ludwigsburg kommend in Richtung Ingersheim entlang. Etwa mittig der Strecke zwischen den beiden Kreisverkehren setzte der Motorradfahrer zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Dabei übersah er laut der Polizei jedoch einen 33 Jahre alten Suzuki-Fahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war.