Unfall im Kreis Ludwigsburg: Motorradfahrer kollidiert mit Suzuki – leicht verletzt
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Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall leicht verletzt worden (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein Motorradfahrer will bei Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) mehrere Autos überholen. Dabei kollidiert er mit einem abbiegenden Suzuki und wird leicht verletzt.

Mit Ein 58-Jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch bei Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann die Landesstraße 1113 von Ludwigsburg kommend in Richtung Ingersheim entlang. Etwa mittig der Strecke zwischen den beiden Kreisverkehren setzte der Motorradfahrer zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Dabei übersah er laut der Polizei jedoch einen 33 Jahre alten Suzuki-Fahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war.

 

Dieser hatte seine Geschwindigkeit bereits verlangsamt und den Blinker nach links gesetzt, um in einen Feldweg abzubiegen. Der 58-jährige Motorradfahrer kollidierte mit dem bereits abbiegenden Suzuki. Er wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Da der Motorradfahrer trotz unklarer Verkehrslage mehrere Pkw überholen wollte, besteht der Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung, heißt es von Seiten der Polizei. Sein Führerschein wurde deshalb beschlagnahmt. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

 