8 Der Skoda-Fahrer kam vom Kreisverkehr ab. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Wegen eines medizinischen Notfalls ist ein 41-jähriger Autofahrer am Donnerstag aus einem Kreisverkehr in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) abgekommen. Dabei erfasste er ein Kind auf einem Fahrrad.











Link kopiert



In Möglingen (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit. Ein 41-jähriger Skodafahrer fuhr von der Bahnhofsstraße kommend in den Kreisverkehr an der Schwieberdinger Straße ein. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er von der Fahrbahn ab, erfasste leicht ein auf dem gegenüberliegenden Gehweg fahrendes 10-jähriges Kind auf einem Fahrrad und prallte anschließend gegen die Hauswand der Rathaus-Apotheke.