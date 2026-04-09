Unfall im Kreis Ludwigsburg: Lkw schiebt Mercedes SLK durch Carport – Wagen hängt über Böschung

1 Am Donnerstag kam es in Vaihingen/Enz zu einen Unfall, bei dem ein SLK durch ein Carport geschoben wurde (Symbolfoto). Foto: imago/Eibner

Ein Lkw-Fahrer sorgt am Donnerstag im Kreis Ludwigsburg für einen kuriosen Unfall. Der Lkw schiebt einen SLK durch ein Carport. Dieser hängt anschließend zur Hälfte über einer Böschung.











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Ein Unfall im Vaihinger Stadtteil Enz-Kleinglattbach (Kreis Ludwigsburg) hat am Donnerstag kurz nach 13 Uhr für einen ungewöhnlichen Anblick gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall im Adolf-Greinert-Weg. Ein Lkw-Fahrer schob dort mit seinem Fahrzeug einen Mercedes SLK durch ein Carport. Das Auto hing anschließend zur Hälfte über einer Böschung in der Luft. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Feuerwehr wurde zur Absicherung und Bergung angefordert.